Берлин, 25 октября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Специализированное немецкое предприятие GRUMA Automobile GmbH представило бронированую машину ENOK P1, созданную на основе лимитированной серии Mercedes-Benz G-Class W463 4×4². Об этом сообщает Motor1.

Tarantas.news Mercedes-Benz G-Class W463

По словам представителей компании, броня автомобиля выдерживает очередь автомата и взрыв мины под полом.

Бронированная новинка имеет 422-сильный бензиновый мотор рабочим объёмом 4 л.

На рестайлинговое авто были установлены 18-дюймовые колёса вместо 22-дюймовых. Кроме того, тюнеры снабдили ENOK P1 системой подкачки колёс. В крыше броневика появился люк круглой формы.

Что касается салона новинки, то он может похвастаться сиденьями, обтянутыми кожей и алькантарой.

Стоит также отметить, что броненакладки на авто установила компания Armoured Car Systems, которая является филиалом грузового отделения GRUMA Nutzfahrzeuge.

Напомним, 22 октября 2019 года компания Mercedes-Benz Korea запустила продажи в Южной Корее полностью электрического внедорожника EQC 400 4MATIC. Это первая модель электрокара, которую немецкий производитель представил в Южной Корее.

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