Киев, 25 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил привлечь к рекламе земельной реформы Верку Сердючку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский 25 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, предложение было озвучено министром на встрече с американскими инвесторами в Вашингтоне.

«На вопрос «Кто это?» он (Милованов — ИА REGNUM) сказал: «local lady Gaga», — написал Дубинский.

Напомним, ранее артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки отказался участвовать в украинском отборе исполнителей для участия в конкурсе Евровидение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал Милованова «дебилом», на что тот в шутку согласился, и заявил, что не обижается.

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