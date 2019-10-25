На Украине предложили привлечь Сердючку к рекламе земельной реформы
Киев, 25 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил привлечь к рекламе земельной реформы Верку Сердючку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский 25 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, предложение было озвучено министром на встрече с американскими инвесторами в Вашингтоне.
Напомним, ранее артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки отказался участвовать в украинском отборе исполнителей для участия в конкурсе Евровидение.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал Милованова «дебилом», на что тот в шутку согласился, и заявил, что не обижается.
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