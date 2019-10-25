Ричмонд , США, 25 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Американские ученые из университета Ричмонда смогли научить крыс водить маленькие машинки. Об этом 24 октября рассказал журнал New Scientist.

Цитата из к/ф «Стюарт Литтл 2». реж. Роб Минкофф. 2002. США За рулем

По данным издания, ученые из США сделали маленькую машинку из пустого контейнера из-под еды, оснастив его алюминиевым полом и тремя медными перекладинами в качестве руля. Хватаясь за левую, центральную и правую перекладины, крысы своим телом замыкали цепь и тем самым управляли машинкой.

Животных стимулировали едой, и в процессе эксперимента они дошли от простого движения с места к сложным маневрам в небольшом коридоре со стеной с нанесенной на ней разметкой в виде шахматного поля, которая отмечала место парковки машинки. Кроме этого, крысы смогли научиться поворачивать и разворачиваться, когда лакомство располагалось сзади них.

В результате две крысы из числа участвующих в эксперименте освоили вождение в течение месяца, а остальные — чуть позже. При этом пять из них находились в клетках с колесом для бега и другими игрушками, что позволило им обучиться навыкам вождения раньше, чем остальным.

Также, по мнению исследователей, как показало поведение животных — им нравилось водить и добиваться результата, так как после этого они расслаблялись. И ещё данный эксперимент доказал нейропластичные свойства мозга крыс, то есть способность адаптироваться и заучивать новые умения.