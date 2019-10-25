Новоуральск, Свердловская область, 25 октября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В свердловском городе Новоуральске отмечен рост заболеваемости пневмонией. Эпидемиологическая обстановка неблагоприятна, говорится в паблике муниципальной газеты «Нейва».

Василий Поленов. Больная. 1886

В связи с осложнением обстановки отменяются занятия в учреждениях дополнительного образования и культуры. Ограничение действует до 4 ноября. Руководителям детских садов предписано отменить все массовые мероприятия в детских садах.

Также мероприятия отменены в детской художественной школе, школе искусств и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отмечен рост заболеваемости пневмонией. С 23 по 29 сентября было зарегистрировано 863 случая заболевания. Это оказалось на 47% больше среднемноголетних данных. Рост продолжился и в октябре.