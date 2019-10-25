Прага, 25 октября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Очередное, второе за сутки, осквернение мемориальных объектов, посвящённых освободителям Чехословакии от нацизма, которые было совершено в Брно, является «трусливой варварской выходкой», которая противоречит элементарным нормам цивилизованного общества. Такое заявление сделали в посольстве России в Чехии в связи с актом вандализма в отношении почётного захоронения 328 красноармейцев.

(сс) Henta Памятник красноармейцам в Брно

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«На фоне в целом бережного и уважительного отношения жителей Чехии к памяти советских воинов подобные инциденты выглядят попытками внести раздор в российско-чешские отношения, скрепленные общей историей борьбы с фашистскими захватчиками», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Дипломат отмечают, что подобная тенденция, «подогреваемая отдельными политическими силами, не может не вызывать беспокойства».

В посольстве рассчитывают, что общественность Чехии не будет терпимо воспринимать осквернение памятников и даст этому надлежащую оценку.

«А правоохранительные органы примут действенные меры для установления и наказания виновных, недопущения повторения атак вандалов в будущем», — добавили в дипломатическом ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в городе Брно на юго-востоке Чехии вандалы осквернили памятник на захоронении 328 воинов-красноармейцев, павших в боях при освобождении Чехословакии от нацистов, полив его красной краской. Об акте вандализма в полицию сообщил один из прохожих. Возбуждено уголовное дело.

А в ночь на 23 октября акт вандализма был совершён в отношении почётного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского в Остраве.