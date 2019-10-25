Соледар, ДНР, 25 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксированы 36 обстрелов территории ДНР, в ходе которых ВСУ выпустили 435 единиц боеприпасов, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском, донецком и мариупольском направлении украинские силовики в общей сложности выпустили 71 мину калибра 120 мм, 97 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Ленинское, Коминтерново, Луганское, Куликово, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате миномётного обстрела повреждения получили гаражи на окраине Горловки.

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