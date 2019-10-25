Москва, 25 октября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Если Турция так или иначе покинет ряды НАТО, это окончательно развеет миф о том, что членский билет Североатлантического альянса — это панацея от всех бед, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о возможном выходе Турции из НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Для стран Запада пребывание Турции в НАТО — это достаточно серьёзный козырь. В случае тех или иных конфликтных ситуаций геополитического конфликта государства НАТО рассчитывают на Турцию как на союзника, — сказал политолог. — Но в то же время они считают, что Турцию следует держать на коротком поводке, так как разрыв с ней будет катастрофическим для НАТО. Если это случится, то Турция окончательно перейдёт на антизападные позиции, будет проводить активную антизападную политику и усиливать в мире антизападные тренды. Кроме того, будет создан первый прецедент. До настоящего времени, за исключением демарша Шарля де Голля, ни одна страна из НАТО не выходила».

Поэтому, как полагает Шаповалов, в настоящее время страны Запада будут пытаться сохранить Турцию в составе НАТО. Что касается заявлений отдельных политиков о целесообразности пребывания Турции в альянсе, то это, по мнению политолога, надо рассматривать в контексте общей информационной войны, объявленной Западом против Турции. Причём объявленной не столько за то, что Турция вступила на территорию Сирии, сколько за то, что она договорилась с Россией без Запада, тем самым окончательно устраняя его из ближневосточной политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вторжение Турции в Сирию было «необоснованным» и поставило в «ужасное положение» Североатлантический альянс, а руководитель фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольф Мютцених высказался за полное прекращение экспорта вооружений в Турцию.