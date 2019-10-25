Москва, 25 октября, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД. Об этом 25 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Яндекс. Деньги».

Петр Данилов ИА Красная Весна Сотрудники ДПС

Так, за 2019 год этот показатель увеличился с 496 рублей до 531 рубля. Причем размер среднего платежа за штраф у московских водителей самый большой по стране — 582 рубля. Также много платят за нарушение ПДД в Красноярске (579 рублей) и Самаре (531 рубль). Однако есть города, где этот показатель меньше всего. Это Волгоград (436 рублей), Омск (449 рублей) и Нижний Новгород (453 рубля).

В исследовании отмечается, что это может быть связано с тем, что водители там чаще пользуются 50-процентной скидкой в первые 20 дней после получения штрафа.

Напомним, в начале октября 2019 года ГИБДД направило в регионы разъяснения по работе с камерами, в которых говорится о том, что системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения должны выключаться во время непогоды, поскольку они не могут сделать качественный снимок.

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