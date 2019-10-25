Симферополь, 25 октября, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Симферополь» переходит на осенне-зимнее расписание полетов с 27 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта. Осенне-зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2020 года.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

При этом число направлений, по сравнению с прошлым годом, расширится. Откроется три новых регулярных рейса: в Саратов, Казань и Минеральные воды. Так, в Казань в этом зимнем сезоне самолёты из Крыма будут отправляться раз в неделю, рейсы обслуживает АК «Уральские авиалинии». Рейсы в Саратов компании «ИрАэро» будут отправляться по вторникам и четвергам, самолёты АК «Азимут» будут летать в Минводы по средам и воскресеньям. По сравнению с прошлым годом увеличится частота ежедневных прямых рейсов в Санкт-Петербург — с трех до четырех, а также рейсов в Ростов-на-Дону — теперь они станут ежедневными, рейсы в Екатеринбург теперь будут отправляться не четыре, а шесть раз в неделю.

В общей сложности в осенне-зимний период из Симферополя можно будет улететь по 12 направлениям самолетами десяти авиакомпаний. Помимо уже перечисленных, будут отправляться рейсы в Москву, Сочи, Новосибирск, в период новогодних праздников — в Ижевск.