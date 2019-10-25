Санкт-Петербург, 25 октября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Санкт-Петербург сегодня, 25 октября, будет находиться в теплом секторе очередного атлантического циклона, однако ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Матюх Вера Федоровна. Дождь. 1961

По его словам, температура воздуха в городе на Неве прогреется до +12…+14 градусов, в Ленинградской области +9…+14. В течение дня погода будет облачной с прояснениями, ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди.

«Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил Леус.

Также он обратил внимание на то, что на Земле началась магнитная буря, однако интенсивность ее не велика, и соответствует классу G1 — малая магнитная буря. Во второй половине дня сила возмущений геомагнитного поля будет уменьшаться.

«Напомню, что сейчас солнце находится на минимуме своей активности, который может стать рекордным по продолжительности», — указал специалист «Фобос».

Отметим, что магнитная буря может сказаться на качестве радиосвязи, работе навигационных систем, таких как ГЛОНАСС или GPS. Кроме того, статистика отмечает большее количество сердечных приступов, что вызвано влиянием магнитных возмущений как минимум на капиллярный кровоток.