Москва, 25 октября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, однако затем удалил его, когда поклонники Хабиба Нурмагомедова собрались у его отеля в Москве. Об этом 25 октября сообщает «Чемпионат».

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

"В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля «Ритц-Карлтон» в центре Москвы. Скоро увидимся», — написал Макгрегор.

Однако позже он удалил свой пост. Отмечается, что запись появилась, когда дагестанцы начали расходиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед отелем собрались несколько десятков человек, которые ожидали выхода Макгрегора. Они были возмущены оскорбительными высказываниями спортсмена о Хабибе и Дагестане. Однако Макгрегор так и не вышел, и собравшиеся разошлись.

Напомним, 24 октября во время пресс-конференции в Москве Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и заявил, что тот боится драться с ним в Москве.