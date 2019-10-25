Куньмин, Китай, 25 октября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный законодатель и партийный деятель китайской провинции Юньнань был арестован по обвинению во взяточничестве, сообщает 25 октября газета China Daily.

Вооруженная милиция Китая

Как отметили в Верховном народном суде КНР, Цинь Гунжун с мая текущего года находился под следствием со стороны Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Он уже был исключен из Компартии Китая за множественные нарушения дисциплины в сентябре текущего года. Расследование закончено, теперь судьба чиновника — в руках китайского правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-председатель правительства Внутренней Монголии на севере Китая Бай Сянцюнь получит 16 лет тюрьмы за коррупцию.