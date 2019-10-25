Ханой, 25 октября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. 24 октября премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил о запуске проекта «умный город» стоимостью 4,2 миллиарда долларов США.

Kremlin.ru Нгуен Суан Фук

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», умный город Бак Ханой (Северный Ханой) будет занимать площадь 272 га в коммунах Хай Бой, Винь Нгок и Ким Но в округе Донг Ань. Он будет связан с центром Ханоя и международным аэропортом Ной Бай.

Проект включает шесть основных направлений, а именно: умная энергия, умный трафик, умное управление, умное обучение, умная экономика и умная жизнь.

В соответствии с планом, городской район будет предназначен для школ, медицинских центров, систем безопасности, коммерческих зон, а также зеленых парков, прудов, озер и деревьев сакуры.