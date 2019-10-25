Вопрос закрыт: Турция может распрощаться с надеждами на вступлении в ЕС?
Москва, 25 октября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Конфликтные отношения, которые сложились у Турции с остальными членами НАТО, можно назвать парадоксальными, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о возможном исключении Турции из состава НАТО в связи с ее военной операции против сирийских курдов.
Как подчеркнул политолог, на протяжении многих десятков лет Турция рассматривалась в качестве потенциального кандидата на вступление в ЕС, но сейчас эта тема фактически закрыта.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольфа Мютцениха, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу необходимо оценить, какие последствия турецкая операция в Сирии будет иметь для её роли в НАТО, и что генсеку придётся сказать, убеждён ли он в надёжности Турции.