Адамовка, Оренбургская область, 25 октября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В поселке Адамовка Оренбургской области вечером 24 октября из-за хлопка предположительно газа поврежден дом. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из достоверного источника, обрушилась стена.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пострадавших нет. В настоящее время в здании никто не проживает. По оперативным данным, родственники отсутствующего владельца дома пришли, чтобы протопить здание для поддержки системы отопления в рабочем состоянии.

По одной из версий произошла утечка газа, что и вызвало хлопок разрушительной силы.