Киев, 25 октября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила дело против депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Вячеслава Медяника, заявил 24 октября глава САП Назар Холодницкий в эфире телеканала «1+1».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

"Относительно господина Медяника к нам поступило заявление о преступлении. И такое производство зарегистрировано», — рассказал он.

Напомним, журналисты опубликовали фото переписки Медяника, сделанное в стенах Верховной рады. В ней депутат якобы обещал неизвестному «порешать» ряд вопросов с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал проверить на полиграфе группу депутатов Верховной рады, подозреваемых во взяточничестве. В их число был также включён Вячеслав Медяник.