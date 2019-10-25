Кемерово, 25 октября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по итогам третьего квартала текущего года смертность превысила рождаемость почти на 30%. Это следует из данных регионального управления ЗАГС.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Вымирающая деревня

На свет появились 6 311 младенцев, умерли 9 004 человека. В районах — 686 и 995 человек соответственно. В столице области с июля по сентябрь родились 1 670 детей, умерли 1 908 человек. В Новокузнецке — 1 333 и 1 844 человек соответственно.

По данным ЗАГСа, в третьем квартале текущего года жители Кузбасса женились в два раза чаще, чем разводились — 6 041 и 2 917 соответственно.