Краснодар, 25 октября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Число депутатов Краснодарской городской думы следующего, седьмого созыва, может быть увеличено до 52 депутатов — с 48 в нынешнем созыве, предложение прозвучало на заседании гордумы 24 октября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы городского ЗС. Публичные слушания по проекту соответствующих изменений в устав города назначены на 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Так, предлагается 39 депутатов нового созыва Краснодарской гордумы избрать по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.

«По сравнению с 2015 годом, когда проходили предыдущие выборы в городскую Думу, население города, и, соответственно, численность избирателей, существенно выросла. Уже больше года назад, по данным Росстата, Краснодар стал городом — миллионником, а фактически число проживающих в краевом центре приближается к полутора миллионам человек. Есть так называемая «норма представительства». 131-й федеральный закон рекомендует, чтобы на одного депутата-одномандатника было не более 14,5 тыс. избирателей. В некоторых наших округах сейчас эта цифра — от 18,5 до 38 тыс. человек», — прокомментировал предложение председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.

По его словам, для соблюдения нормы представительства в Краснодаре необходимо сформировать не менее 39 одномандатных избирательных округов, при этом ещё 25% мандатов, по требованиям законодательства, должно распределяться среди кандидатов по партийным спискам. Таким образом, общее число депутатов должно составить не менее 52 человек.

Председатель городской избирательной комиссии Олег Смирнов отметил, что на данный момент около 18 тысяч избирателей Краснодара — жителей новостроек в разных районах города — не входят ни в один избирательный округ, и изменение границ округов и числа депутатов исправит ситуацию.

Отметим, что в городскую думу Краснодара шестого созыва входит 48 депутатов: 36 избраны по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам. Срок полномочий созыва думы — пять лет, ближайшие выборы должны состояться в 2020 году.