Москва, 25 октября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В настоящее время у Турции сложились конфликтные отношения почти со всеми ее союзниками по блоку НАТО, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что бундестаге ФРГ поставили по сомнение членство Турции в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Турция это один из самых старых членов НАТО. Она состоит в этой организации с 1952 года. То есть почти с момента создания этой организации. Турция это одна из самых крупных военных составляющих НАТО, поскольку турецкая армия вторая по численности в НАТО после США, — сказал эксперт. — В настоящий момент Турция и по военному бюджету и по военным расходам и по военному потенциалу является одним из наиболее крупных натовских активов. Принятие Турции в НАТО было обусловлено геополитической игрой США против СССР и стремлением плацдарм на Юго-Востоке Европы и на северо-западе Ближнего Востока, для того чтобы угрожать юго-западному флангу Советского Союза — Кавказу и Украине. В этом смысле пребывание Турции в США рассматривали именно как очень важный плацдарм. Мы помним о том, что здесь были размещены американские ракеты, которые спровоцировали Карибский кризис».

Но последнее время, как заметил эксперт, по мере усиления геополитических позиций и амбиций Турции и по мере того, как Турция превращается в самостоятельного игрока, существенно возрастает конфликтность в отношениях между Турцией и ее западными союзниками. Как с США и так и со странами ЕС. По сути, полагает Шаповалов, имеет место ситуация, когда у Турции со всеми союзниками по блоку НАТО сложились конфликтные отношения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольф Мютцених поставил под сомнение членство Турции в НАТО в свете военной операции Анкары против сирийских курдов.