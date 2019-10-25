Вольфсбург, Германия, 25 октября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Volkswagen-newsroom.com Volkswagen Golf восьмого поколения

У хэтчбека изменился экстерьер и интерьер. Новая версия машины стала трёхдверной. Также у нового авто немного изменилась форма передних фар и задних фонарей. Кроме того, они стали полностью светодиодными. В качестве опции для новинки доступна матричная оптика.

Golf восьмого поколения стал на 26 мм длиннее предыдущей версии и на 36 мм ниже. При этом колесная база увеличилась на 16 мм, до 2636 мм.

В салоне автомобиля появились цифровая приборная панель с дисплеем на 10,25 дюйма и сенсорный экран мультимедиа на 8,25 дюйма или на 10 дюймов (в зависимости от комплектации). Также новинка оснащена электрообогревом стекол, сенсорным управлением сдвижного люка и климат-контролем трёх зон машины. Акустическая система Harman Kardon доступна за дополнительную плату.

Напомним, ранее глава американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог сообщил, что в модельном ряду немецкой автокомпании появятся более увлекательные машины. Возможно речь идёт о рестайлинговой версии GTI и R хэтчбека Golf последнего поколения.

Читайте также: Volkswagen: мы не ищем альтернативы Турции для организации производства