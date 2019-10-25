Луганск, 25 октября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ЛНР зафиксировано два обстрела со стороны ВСУ, сообщили 25 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Боевики 46-й бригады ВСУ обстреляли район населённого пункта Красный Яр из автоматического гранатомёта. В результате получили ранения два работника лесничества, проводивших расчистку местности.

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Отмечается, что позже с позиций 59-й бригады ВСУ были выпущены две мины калибра 82 мм и две гранаты из автоматического гранатомёта в направлении населённого пункта Логвиново.

В пресс-службе также рассказали, что украинские формирования продолжают размещать военную технику возле жилых домов у линии соприкосновения.

«По информации нашей разведки, во дворе жилого дома в населённом пункте Врубовка [боевики 72-й бригады ВСУ] разместили бронированную разведывательно-дозорную машину», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли школу в населённом пункте Золотое-5. Никто не пострадал.

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