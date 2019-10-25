ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР за сутки — Народная милиция
Луганск, 25 октября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ЛНР зафиксировано два обстрела со стороны ВСУ, сообщили 25 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Боевики 46-й бригады ВСУ обстреляли район населённого пункта Красный Яр из автоматического гранатомёта. В результате получили ранения два работника лесничества, проводивших расчистку местности.
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Отмечается, что позже с позиций 59-й бригады ВСУ были выпущены две мины калибра 82 мм и две гранаты из автоматического гранатомёта в направлении населённого пункта Логвиново.
В пресс-службе также рассказали, что украинские формирования продолжают размещать военную технику возле жилых домов у линии соприкосновения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли школу в населённом пункте Золотое-5. Никто не пострадал.
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