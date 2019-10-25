Париж, 25 октября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Посетителей Эйфелевой башни в Париже ненадолго эвакуировали в четверг днем, 24 октября, из-за того, что мужчина попытался взобраться на нее, передает BFM TV.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Неизвестный мужчина попытался взобраться на Эйфелеву башню. Он был арестован полицией Парижа, когда достиг второго этажа башни.

Памятник и его площадь были эвакуированы чуть более чем за час до вмешательства полиции.

Подозреваемый, которому за сорок, был доставлен в 7-й полицейский участок. Согласно полученной информации, правонарушитель страдает психологическим расстройством.

Напомним, это уже не первый случай, когда неизвестный пытается взобраться на Эйфелеву башню по внешним конструкциям. В мае 2019 года полиция Парижа задержала мужчину, который провел на башне более шести часов.