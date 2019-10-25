Неизвестный мужчина попытался взобраться на Эйфелеву башню в Париже
Париж, 25 октября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Посетителей Эйфелевой башни в Париже ненадолго эвакуировали в четверг днем, 24 октября, из-за того, что мужчина попытался взобраться на нее, передает BFM TV.
Неизвестный мужчина попытался взобраться на Эйфелеву башню. Он был арестован полицией Парижа, когда достиг второго этажа башни.
Памятник и его площадь были эвакуированы чуть более чем за час до вмешательства полиции.
Подозреваемый, которому за сорок, был доставлен в 7-й полицейский участок. Согласно полученной информации, правонарушитель страдает психологическим расстройством.
Напомним, это уже не первый случай, когда неизвестный пытается взобраться на Эйфелеву башню по внешним конструкциям. В мае 2019 года полиция Парижа задержала мужчину, который провел на башне более шести часов.