Дамаск, 25 октября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Подразделение военной полиции из Чечни переброшено в Сирию. Численность очередного десанта Минбороны РФ, которому предстоит выполнять задачи на сирийско-турецкой границе, составила около 300 человек, сообщили 25 октября в военном ведомстве.

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Для отправки в командировку в Сирию были отобраны наиболее подготовленные военнослужащие. Им предстоит обеспечивать безопасность населения, патрулировать местность, а также оказывать содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны вместе с вооружением. Первая группа военных полицейских уже с 23 октября выполняет эти задачи в 30-километровой зоне у сирийско-турецкой границы.

Кроме того, в ближайшее время на авиабазу Хмеймим будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», необходимых для выполнения возложенных на военных полицейских задач.