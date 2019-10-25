Москва, 25 октября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Томатный сок является самым популярным овощным соком в России и обладает не только прекрасными вкусовыми качествами, он очень полезен. Как выбрать качественный напиток, советуют специалисты Роскачества.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Помидоры

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Прежде всего эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку и название самого продукта: сок, нектар или сокосодержащий напиток. Так, первый изготавливается из восстановленного концентрированного сока, который по своим вкусовым качествам и пользе не уступает свежему соку.

Что касается нектара, в нём, как правило, содержится от 20 до 50% сока (но может быть и больше). В сокосодержащих напитках сока должно быть не менее 10%.

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Также стоит обратить внимание на состав, объём, дату и место изготовления, условия хранения продукции после вскрытия упаковки.

Что касается упаковки, то, например, стеклянная тара позволяет увидеть, как выглядит напиток, но вот от света не защищает. Пластиковая упаковка — лёгкая и удобная, но продукция в ней, как правило, имеет меньший срок годности по сравнению с упаковкой из стекла или картона. Чаще всего встречается многослойная картонная упаковка. Такая тара очень удобна для потребителя — она лёгкая и прочная.

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Добавим, что уже в ближайшее время Роскачество намерено провести исследование качества томатного сока на российском рынке. Всего более 15 торговых марок будут исследованы по 30 показателям качества и безопасности.