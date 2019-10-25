Москва, 25 октября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Списав $20 млрд долгов африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, при наличии большой задолженности российские компании по закону не могли идти на какие-то новые проекты в Африке.

«А так произошла расчистка», — сказал представитель Кремля, добавив, что эти долги были эфемерными и невозвратными, их можно было считать долгами «для галочки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва списала странам Африки долги на сумму $20 млрд. По его словам, таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».

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Также глава государства подчеркнул, что Москва предоставляет африканским партнёрам торговые преференции и сотрудничает с ними в рамках международных структур, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны и Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что это заявление Путина было неправильно воспринято рядом СМИ и растиражировано в том ключе, что Россия якобы единовременно списала африканским странам долги на общую сумму $20 млрд.

Примечательно, что ещё в преддверии саммита «Россия — Африка» 20 октября Путин в интервью говорил, что в постсоветское время, в конце XX века Россия списала африканским странам советские долги на сумму $20 млрд.

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