Москва, 25 октября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») неожиданно вступилась за Хеллоуин, опубликовав накануне, 24 октября, в социальных сетях сразу два поста, посвященных этому празднику и борьбе с ним коллеги Поклонской по Госдуме Виталия Милонова («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

В частности, в первой публикации Поклонская пишет, что не может «разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам)», а также, что «молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться». Поклонская предложила учителям и родителям в случаях давления на школы в части празднования Хеллоуина обращаться непосредственно к ней.

Второй пост Поклонской также был посвящён разъяснению ее позиции в отношении спорного праздника, и также, судя по всему, в большей степени был адресован Виталию Милонову — и его реакции на ее первый пост.

«Коллега Милонов за один день умудрился нахамить мне в своих интервью, отказался здороваться в буфете, а теперь отправил на исповедь, параллельно попытавшись прочесть лекцию «О системе ценностей» — то есть при отсутствии разумных аргументов попытался оказать давление и запретить мне иметь своё, отличное от его, мнение, — написала Поклонская.

Тут же депутат Госдумы от Крыма пишет, что выступает против не лично Милонова, а против «стремления свести всё многообразие культурных форм к стереотипному штампу «наше — не наше».

"Рано или поздно вам придётся признать, что всё, что сейчас вам кажется родным и близким, когда-то было чужим и далёким. Дальнейшее развитие русской культуры является интеграцией, а не отчуждением и изоляцией», — заключила Поклонская.

Надо отметить, что публикации Поклонской вызвали бурную реакцию ее подписчиков в соцсети «ВКонтакте» — в том числе и негативную. Первый пост набрал почти полторы тысячи «лайков» и более 800 комментариев. Подписчики выразили удивление позицией Поклонской, многие выразили сожаление в связи с ее «толерантной» позицией. Комментарии с осуждением позиции депутата собрали сотни «лайков». Второй пост депутата, в котором Поклонская попыталась более подробно объяснить свою позицию, собрал в три раза меньше «лайков», чем предшествовавший, но вызвал не меньше недоумения со стороны пользователей.