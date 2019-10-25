Москва, 25 октября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. По состоянию на 21 октября 2019 года самая низкая средняя потребительская цена на автомобильный бензин зафиксирована в Барнауле (42,03 рубля за литр), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

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Кроме того, если рассматривать по федеральным округам России, то в Центральном ФО самый дешевый бензин в Ярославле (42,59 рубля за литр), в Северо-Западном ФО — в Архангельске (43,42 рубля за литр), в Южном федеральном округе — в Элисте (44,73 рубля за литр), в Северо-Кавказском ФО — в Назрани (42,68 рубля за литр), в Приволжском ФО — в Ульяновске (42,91 рубля за литр), в Уральском ФО — в Салехарде (42,52 рубля за литр), в Сибирском ФО — в Барнауле (42,03 рубля за литр) и в Дальневосточном ФО — в Хабаровске (44,08 рубля за литр).

Согласно данным Росстата, самая большая стоимость бензина была зафиксирована в Анадыре. Там средняя потребительская цена на автомобильный бензин составила 57,74 рубля за один литр.

Также в список регионов с самым дорогим бензином вошли Москва (46,5 рубля), Черкесск (46,56 рубля), Киров (45 рублей), Калининград (47,89 рубля) и Ханты-Мансийск (47,5 рубля).

Кроме того, в период с 15 по 21 октября 2019 года в 18 российских регионах РФ было зафиксировано подорожание бензина на величину от 0,3% до 0,4%. При этом в некоторых регионах бензин наоборот, стал дешевле. К ним относятся Красноярск (-0,6%), Майкоп, Барнаул, Оренбург и Краснодар (-0,1%).

Напомним, в 2019 году потребление бензина в России резко снизилось на 1%.

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