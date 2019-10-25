Вашингтон, 25 октября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Россия и Турция превратили Иран из ближневосточного игрока в простого наблюдателя за разворачивающимися событиями, заявил журналист Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«С момента начала гражданской войны в Сирии Исламская Республика всегда принимала участие во всех важных дискуссиях, касающихся ситуации в САР. То, что Путин и Эрдоган не пригласили Рухани в Сочи и даже не заручились его поддержкой, говорит о том, что Иран утратил влияние в стране, для защиты которой он принёс немало жертв», — заявил Гош.

По словам журналиста, президента Ирана Хасана Рухани может несколько утешить надежда на то, что он может стать ключевой фигурой в рамках следующего раунда переговоров. Однако пока ему выпала роль простого зрителя, а не игрока.

«Как показывает история сирийского конфликта, обстоятельства могут сильно измениться. Амбиции Эрдогана могут оказаться безрезультатными по многим причинам, начиная с курдского сопротивления и заканчивая противодействием со стороны президента США Дональда Трампа. Если протесты в Ливане и Ираке утихнут, то иранские доверенные лица могут вновь обратить своё внимание на Сирию, вернув Тегерану некоторые из утраченных рычагов влияния», — добавил Гош.

Напомним, на этой неделе, 22 октября, президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи. По итогам встречи стороны приняли меморандум по ситуации в Сирии.

Ранее Турция начала в приграничных районах Сирии операцию «Источник мира» после того, как США вывели свои войска из северо-восточного региона САР.

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