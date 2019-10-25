Вашингтон, 25 октября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Сложная демографическая обстановка в европейском блоке поставила вопрос о выживании ЕС, заявила журналистка Алессандра Бокки в статье для издания The American Conservative.

(сс) Jeanne Menjoulet Беженцы в Париже

«Уровень рождаемости в ЕС оказался одним из самых низких в мире. Суммарный коэффициент рождаемости в Европейском союзе опустился до 1,59, этого недостаточно для выживания ЕС. С другой стороны, несмотря на то, что рождаемость в ЕС снизилась, общая численность населения Евросоюза продолжает расти из-за массовой миграции», — заявила Бокки.

В статье говорится, что снижение рождаемости в ЕС не вызвано лишь отсутствием стабильности на рынке труда, с которым сталкивается европейская молодёжь. У снижения рождаемости есть более глубокая причина.

«Проблема низкой рождаемости в конечном итоге лежит внутри европейской культуры и общественной жизни. Молодое поколение, которое не стремится создать собственную семью и всё сильнее утрачивает чувство общности, послужило основой для возникшего кризиса. Удастся ли спасти и возродить ЕС, неизвестно», — считает Бокки.

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения Европейского союза составила 512 млн человек. Средний возраст европейских жителей равен 43,1 годам, а средний возраст мигрантов — 28,3.

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