Париж, 25 октября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Франция готова предоставить Великобритании время для упорядоченного внедрения Brexit, если эта отсрочка оправдана. Об этом, как сообщает Le Figаro, заявила государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншалин.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«У нас должен быть четкий сценарий того, почему мы даем время», — заявила госсекретарь.

«Французская позиция состоит в том, чтобы дать время, если оно оправдано, если мы понимаем, почему это делается. Это не вопрос ультиматума, это вопрос ясности. Время само по себе не ведет ни к чему, кроме стагнации», — отметила Амели де Моншалин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Великобритании отказался рассмотреть сделку по Brexit в установленные правительством Бориса Джонсона сроки.

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