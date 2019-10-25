Москва, 25 октября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В Москве 25 октября днем ожидается от +14 до +16°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

На небе будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, его скорость достигнет 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, самый холодный день 25 октября в Москве был зафиксирован в 1959 году. В тот день в столице было, как зимой, до — 11,6 °С. Самый теплый день до этого был в 2006 году, тогда температура поднялась до отметки +14 °С.