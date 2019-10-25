Москва, 25 октября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Министерство финансов и Банк России планируют на следующей неделе вынести на общественное обсуждение законопроект о новой системе пенсионных накоплений. Об этом 25 октября сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к разработке документа.

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Новая система, получившая название «Гарантированный пенсионный план» (ГПП), позволит гражданам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства.

По информации источников, в целях стимулирования граждан выплаты и взносы в новой системе предполагается освободить от НДФЛ, также будет возможно получение налогового вычета.

К ГПП смогут подключиться работающие граждане. При этом для работодателей, которые захотят помочь сотрудникам копить на «вторую пенсию», предусмотрены льготы. Сотрудник должен будет письменно уведомить работодателя о своем согласии, после чего заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов и начать уплачивать взносы.

В качестве первоначального взноса в ГПП граждане смогут использовать накопления, сформированные в обязательной системе, а также материнский капитал.

Кроме этого, в ГПП будет предусмотрен так называемый период охлаждения — в течение полугода с момента первого взноса гражданин будет иметь право потребовать возврата уплаченных им средств без потерь.

Согласно концепции ГПП, гражданин имеет право определять и изменять размер взносов, а также приостанавливать процесс уплаты неограниченное количество раз, но каждый раз — на период не более пяти лет. Ограничений на размер взноса не предусмотрено, однако налоговую льготу можно будет получить только со взноса, не превышающего 6% от заработной платы.