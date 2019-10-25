Воронеж, 25 октября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Дело в отношении воронежской компании, предоставляющей услуги парковки на территории международного аэропорта «Воронеж», возбудило УФАС, сообщила пресс-служба ведомства 24 октября.

Сергей Золотых Аэропорт «Воронеж»

Дело возбуждено по признакам нарушения компанией ООО «Паркинг-Авиа» закона о защите конкуренции. По мнению УФАС, ООО установило монопольно высокую цену на услуги по парковке автомобилей на территории аэропорта. На действия компании в УФАС пожаловались потребители.

Стоимость услуги по парковке автомобилей на территории воронежского аэропорта составляет: бесплатно на период до 15 минут, с 15 по 60 минуту — 250 рублей, свыше 60 минут — 200 рублей. При проверке специалисты установили, что ООО «Паркинг-Авиа», которое занимает доминирующее положение на рынке услуг по парковке автомобилей на территории международного аэропорта имени Петра I, включило в структуру цены на услугу экономически необоснованные затраты, что содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.