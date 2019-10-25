Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют на Камчатке шторм — высота волн в северо-западной части Тихого океана — до 10 метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Brocken Inaglory Шторм

Читайте также: Трое человек погибли на юге Франции из-за плохой погоды — МВД страны

«26 октября днём в северо-западной части Тихого океана, прилегающей к центральным Алеутским островам, и на юге Берингова моря ожидается опасное явление — волнение высотой 8−10 м. Скорость ветра в опасной зоне может достигать 24 м в секунду», — сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 24 октября объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливней и угрозы шторма. Погибли три человека.