Биробиджан, 25 октября, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Еврейской автономной области рассматривают поправки в законопроекты противодействия коррупции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

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Региональные законодатели приводят областные нормативные акты в соответствие с федеральным законодательством, где в этом году было сделано исключение для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе: они могут не подавать справки, но при условии, что они не совершали крупные сделки в отчётном периоде.

Ранее за незначительные неточности в декларациях закон требовал лишать полномочий депутатов, ссылаясь на существование противодействия коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии разгорелся скандал с чиновниками, которые подали недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.