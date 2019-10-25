Кедми: «Америка принесла миру диктатуру доллара, хамства и низости»
Москва, 25 октября, 2019, 06:24 — ИА Регнум. Современный американский псевдолиберализм ничем не отличается от кровавой диктатуры Пол Пота в Камбодже, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кедми, США подарили миру охоту на ведьм и суды Линча, которые есть воплощение европейской цивилизации в американском исполнении. Сами же американцы ни с моральной, ни с аморальной точки зрения ничего придумать не смогли.
По его словам, если либерализм подразумевает терпимость, то здесь речь идет о полной диктатуре — заставить всех делать и думать так, как они хотят. Сегодня все, кто в Америке яростно трубит о свободе, ничем не отличаются от Пол Пота в Камбодже, считает Кедми.