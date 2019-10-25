Сочи, Краснодарский край, 25 октября, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов по итогам форума «Россия — Африка» в Сочи.

Василий Поленов. Египет

«Всё идёт нормально. В ближайшее время всё будет хорошо», — приводит его слова РИА Новости.

Богданов добавил, что в настоящее время специалисты работают над вопросом обеспечения безопасности аэропортов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмирий Песков сообщил, что президенты России и Египта — Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече 23 октября договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами.

Регулярные авиаперевозки в Египет были прерваны в ноябре 2015 года, после крушения самолёта российской компании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате которого погибли 224 человека.