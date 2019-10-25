Владивосток, 25 октября, 2019, 06:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Приморье было потушено 5 крупных лесных пожаров на общей площади 62 гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

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Пожары были ликвидированы в Шкотовском, Лазовском и Партизанском районах.

«Огонь на более 62 гектарах леса тушили почти 70 человек и 11 единиц техники. Сегодня, 25 октября, самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8 находятся в дежурном режиме», — отметили в ведомстве.

В 2019 году году закуплено 30 единиц техники высокой проходимости, которой усилили все приморские лесничества. Также в распоряжение Приморской авиабазы поступили квадрокоптеры и два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых можно оперативно и точно выявлять возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в России пожар действовал в Хабаровском крае, на борьбу с ним привлечены значительные силы пожарной и лесоохраны.