Москва, 25 октября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Россия дополнительно отправила в Сирию около 300 сотрудников военной полиции из Чечни. Об этом 25 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Военная полиция РФ в Сирии

«Военнослужащие подразделения военной полиции Вооружённых сил России, дислоцированного в Чечне, прибыли в Сирию для выполнения специальных задач», — говорится в распространённом сообщении ведомства.

Кроме этого, по информации Минобороны, с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края самолётами военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим будут доставлены более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» для военной полиции.

Как уточняется, военнослужащие будут задействованы в патрулировании назначенных районов с целью обеспечения безопасности населения и поддержки правопорядка, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны из 30-километровой зоны у сирийско-турецкой границы.