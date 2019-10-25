Вашингтон, 25 октября, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура США перевела в статус уголовного дела проверку обоснованности расследования так называемого «российского вмешательства», которое проводил экс-спецпрокурор Роберт Мюлллер, передает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно новому статусу расследования, прокурор Джон Дарем сможет вызывать свидетелей и запрашивать необходимые документы. Также он сможет предъявлять обвинения в преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр поручил проверить обоснованность расследования спецпрокурора Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве». Отмечалось, что Барр также запрашивал помощь в проверке у иностранных разведслужб.