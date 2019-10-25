Пхеньян, 25 октября, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с инспекцией строящийся курорт в Яндоке, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В ходе визита северокорейский лидер выразил удовлетворение прогрессом строительства, достигнутым за 50 дней с его последнего посещения Яндока в августе. Он осмотрел санаторно-лечебные районы, горнолыжный курорт и спортивную зону.

«Он оценил, что Яндокская уездная туристско-бальнеологическая зона даёт свежесть и своеобразность не только в форме и содержании архитектуры, но и все первоклассно, с проектирования до строительства», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын подчеркнул, что на последнем этапе строительства необходимо решить все вопросы, чтобы народ Северной Кореи не испытывал неудобств при отдыхе в туристической зоне Яндока.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа лидер КНДР посетил место строительства туристической зоны в Яндокском уезде. Он выдал указания, как подготовить место для отдыха, как для жителей Северной Кореи, так и иностранных туристов.