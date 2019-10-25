Москва, 25 октября, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Поклонники российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в ночь на 25 октбяря собрались перед отелем «Ритц Карлтон» в Москве, где остановился его бывший соперник, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, передаёт Sport24.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

Как сообщается, перед гостиницей собрались несколько десятков человек, возмущённых оскорбительными высказываниями ирландского спортсмена. Также к зданию прибыли сотрудники ОМОН. Макгрегор, однако, так и не вышел к собравшимся, и спустя некоторое время поклонники Нармагомедова разошлись.

https://twitter.com/sport24_ru/status/1187471407120142336

Как передавало ИА REGNUM, накануне Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, в ходе которой назвал Хабиба Нурмагомедова трусом и высказал мнение, что дагестанский боец «не дерётся за Россию».

Отвечая на вопросы, Макгрегор с издёвкой и в непристойных выражениях отверг возможность своей поездки в Дагестан даже в том случае, если он будет приглашён туда. Также Макгрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым в 2020 году в Москве.