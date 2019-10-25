Южно-Сахалинск, 25 октября, 2019, 04:34 — ИА Регнум. В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.

Медведь

Несмотря на усилия врачей и помощь жителей города, сдававших кровь, его жизнь спасти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM 18 октября на курильском острове Кунашир медведица напала на двоих мужчин. Один из пострадавших получил тяжелые травмы и был эвакуирован в Южно-Сахалинск. Второй пострадавший получил незначительные травмы.