Кемерово, 25 октября, 2019, 04:24 — ИА Регнум. В Кузбассе прошли учения, в ходе которых военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения соединения 41-й общевойсковой армии обезвредили фугасы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Mil.ru Сапёры перед разминированием

По замыслу учений, самодельные взрывные устройства были заложены в дорожное полотно на маршруте движения колонны военной техники. Сапёры обследовали маршрут с помощью миноискателей. После чего обнаруженные самодельные фугасы и мины были уничтожены группой разминирования.

В учении участвовали около 100 военнослужащих и более 50 образцов военной и специальной техники.