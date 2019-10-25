Вашингтон, 25 октября, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм внёс в Конгресс США резолюцию с осуждением процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, инициированную демократами в палате представителей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Текст резолюции опубликован на сайте юридического комитета верхней палаты Конгресса США. Она призывает палату представителей провести голосование за официальное начало процедуры импичмента, чтобы предоставить президенту США «конституционные гарантии».

В резолюции отмечается, что демократы в палате представителей начали процедуру без голосования, что является нарушением «всех прецедентов и традиций». Также в документе содержится призыв наделить равными правами представителей Республиканской и Демократической партий, чтобы республиканцы также могли вызывать на допрос свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа, а также ряд федеральных ведомств, отказались от сотрудничества с демократами по процедуре импичмента. В Белом доме подчеркнули, что расследование является незаконным, так как не проводилось официальное голосование по началу процедуры импичмента Трампа.