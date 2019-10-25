Сантьяго, 25 октября, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Чили не собирается отказываться от проведения саммита АТЭС, который должен состояться 16−17 ноября в Сантьяго, заявил глава чилийского МИД Теодоро Рибера, сообщает агентство Reuters.

Jimmy Baikovicius Сантьяго. Чили

«Я уверен, что никакие события не смогут повлиять на проведение мероприятий», — заявил он.

Он подчеркнул, что уже провел переговоры со всеми странами — участниками саммита, и они подтвердили намерения приехать в Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите АТЭС 16−17 ноября ожидается подписание торгового соглашения между Китаем и США. Предполагается, что к этому времени будет готов уже финальный текст договора, который на саммите подпишут президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.