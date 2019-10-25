Чанчунь, Китай, 25 октября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Четыре человека пропали без вести в результате кораблекрушения на водохранилище в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая 24 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Лодка

Инцидент произошёл около 14:40 по местному времени в городе Сунъюань. По информации властей, затонула самодельная лодка одного из местных фермеров по фамилии Хэ. Пожарные и спасательные суда мобилизованы на поисково-спасательную операцию. Ведется расследование причин случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, двое человек погибли в результате затопления рыбацкой лодки в морских водах близ восточной китайской провинции Чжэцзян.