Шицзячжуан, Китай, 25 октября, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Семь человек погибли в результате пожара на сталелитейном предприятии в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Пожар разгорелся около 03:30 по местному времени в цеху предприятия Hebei Xinghua Iron & Steel Co., Ltd., расположенном в городе Ханьдань, сообщили в Хэбэйском провинциальном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Причины трагедии выясняются, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на фабрике в восточной китайской провинции Фуцзянь 20 октября погибли четыре человека, еще трое получили ранения.