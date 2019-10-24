Менло-Парк, США, 25 октября, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран мира сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram в ночь на 25 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сбой Facebook

Сообщения о неполадках начали поступать около 01:00 по московскому времени. Большинство жалоб от пользователей Facebook связано со сбоями при просмотре новостной ленты, часть пользователей не может авторизоваться в своём аккаунте, а у некоторых полностью отсутствует доступ к веб-сайту. ПользователиInstagram также испытывают трудности с просмотром ленты новостей и доступом к ресурсу.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США, Канады, Великобритании, Германиин. В России с проблемы наблюдаются в первую очередь у пользователей из Москвы.