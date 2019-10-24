Москва, 25 октября, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы вынесла представление начальнику столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерала-майору внутренней службы Сергею Морозу после инцидента с отравлением арестантов в СИЗО «Матросская тишина». Об этом 24 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решёткой

«В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями требований режима содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых начальнику УФСИН России по Москве внесено представление об устранении нарушений, а также причин и условий им способствующих», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее стало известно, что в «Матросской тишине» в ходе проверки были выявлены четверо арестантов с признаками опьянения. В столичном управлении ФСИН сообщили, что причиной их отравления стало употребление лекарства-миорелаксанта.

После этого прокуратура установила факты незаконного оборота наркотических средств на режимной территории СИЗО и возбудила в связи с этим уголовное дело по двум статьям.